Украинские военнослужащие стали уважительно говорить о российских военных на фоне продолжающегося несколько месяцев контрнаступления. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир испанской газете El País.

Издание отметило, что Владимир, как и его сослуживцы, о своем противнике «говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа».

Это свидетельствует о произошедшем в рядах ВСУ изменении в восприятии Вооруженных сил (ВС) РФ. В частности, еще несколько месяцев назад украинские военные заявляли о плохой подготовке российских военных, отмечает газета.

«Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И, что самое страшное, у них лучше оружие», — заявил Владимир.

16 сентября экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что ВСУ всеми силами стараются дотянуть до сезона дождей в надежде на время заморозить конфликт и отсрочить крах своего контрнаступления. Подобная тактика несет в себе огромные риски и может привести к потере еще большего числа украинских солдат, добавил он.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление не завершится хеппи-эндом, так как украинская армия понесла большие потери. Тогда же газета Handelsblatt отметила, что западные политические и военные деятели всё чаще отзываются пессимистично о перспективах ВСУ. По словам дипломатов, тактические успехи у украинцев наблюдаются, однако крупного прорыва, который изменил бы ход операции, нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.