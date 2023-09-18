Карта спецоперации на Украине 18 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 сентября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, ночью ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

На донецком направлении отражено шесть атак противника в районах Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки и Водяного ДНР. Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе Вербового Запорожской области. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На краснолиманском направлении отражено две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На южно-донецком направлении наносилось комплексное поражение живой силе и технике теробороны в районах Старомайорского и Урожайного ДНР. Потери противника составили более 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-20. В районе Пречистовки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ и теробороны в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Новоселовского и Артемовка ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6865 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 121 единица специальной военной автомобильной техники.

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