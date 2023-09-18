Пензенские охотники получат вознаграждение за отстрел лисиц

Материальное стимулирование установили в Пензенской области для охотников, которые добывают лисиц. Выплата за каждую особь составит 600 рублей.

По данным министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, жалобы на нашествие хищников поступают от жителей сел в различные ведомства. Лисицы заходят в населенные пункты и наносят ущерб домашним подворьям, воруя домашних птиц. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В прошлом охотничьем сезоне гражданами добыто свыше 2,85 тыс. особей лис. В министерстве отметили, что для получения вознаграждения добытых животных необходимо сдать в районную станцию по борьбе с болезнями животных.

Охотничий сезон в Пензенской области стартовал 15 сентября. На текущий момент разрешена добыча отдельных видов пушных животных — зайцев-русаков, зайцев-беляков и лисиц.