В Туле самосвал провалился в асфальт на проспекте Ленина

Самосвал провалился в асфальт на проспекте Ленина в Туле утром в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Эти самосвалы по 100 тонн «расфигачили» все ремонты дорог в городе, которые стоят сотни миллионов рублей. Когда же дойдет до обитателей Белого дома, что нельзя этим вагонам по городу ездить?» — пишут жители, цитату приводит ТСН24.

В данный момент на проспекте идут ремонтные работы и двигаться грузовым машинам запрещено. Неизвестно, повредил ли большегруз асфальтовое покрытие.