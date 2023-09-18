Мужчина погиб при наезде поезда в Ленинградской области

Поезд насмерть сбил пешехода в Тосненском районе Ленинградской области. Пенсионер пытался перейти железнодорожный мост в неположенном месте.

Инцидент произошел в минувшие выходные на перегоне между станциями Павловск и Новолисино. По данным телеканала «78», машинист электропоезда применил экстренное торможения и подал пешеходу звуковой сигнал. Однако избежать наезда не удалось, 77-летний мужчина скончался на месте.

Проверку по факту происшествия проводит управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

8 сентября в Забайкальском крае грузовой поезд сбил пожилую женщину, которая пересекала пути и не заметила состав. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.