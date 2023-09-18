Забайкальский фермер обновил парк сельхозтехники за счет гранта

Фермер Валерий Баранов из села Южное Борзинского района Забайкальского края получил грант на расширение своего хозяйства. Благодаря этому он приобрел пять единиц сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Индивидуальный предприниматель выиграл в конкурсе, где предоставляли грант для развития семейных ферм. Ему выделили сумму в размере 4,4 млн рублей. На эти деньги он купил трактор, пресс-подборщик, погрузчик фронтальный и две косилки.

Сейчас проект фермера реализован на 61%, пишет ИА ChitaMedia. На оставшиеся средства при добавлении своих собственных Баранов планирует приобрести 33 головы крупного рогатого скота и создать одного постоянное рабочее место. Согласно бизнес-плану фермера, производство сельскохозяйственной продукции должно увеличиться на 80%.