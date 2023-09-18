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Забайкальский фермер обновил парк сельхозтехники за счет гранта

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Фермер Валерий Баранов из села Южное Борзинского района Забайкальского края получил грант на расширение своего хозяйства. Благодаря этому он приобрел пять единиц сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Индивидуальный предприниматель выиграл в конкурсе, где предоставляли грант для развития семейных ферм. Ему выделили сумму в размере 4,4 млн рублей. На эти деньги он купил трактор, пресс-подборщик, погрузчик фронтальный и две косилки.

Сейчас проект фермера реализован на 61%, пишет ИА ChitaMedia. На оставшиеся средства при добавлении своих собственных Баранов планирует приобрести 33 головы крупного рогатого скота и создать одного постоянное рабочее место. Согласно бизнес-плану фермера, производство сельскохозяйственной продукции должно увеличиться на 80%.

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