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Воробьев поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

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Фото: t.me/vorobiev_live
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил в понедельник, 18 сентября, Сергея Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.

«Поздравляю Сергея Собянина с вступлением в должность мэра столицы! Москва и Подмосковье тесно связаны — у нас большое количество совместных проектов, среди которых в том числе МЦД, дорожные развязки, магистрали», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил уверенность, что Москва под руководством Собянина продолжит быть примером для всех территорий России как самый динамично развивающийся город. Губернатор отметил, что с каждым днем жизнь в столице становится всё комфортнее и удобнее.

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Ранее в этот день одержавший победу на выборах Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, передает RT.

Президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность, сообщает телеканал «360». Он отметил, что под его руководством московским властям удалось совершить настоящий прорыв в модернизации транспортной системы столицы.

«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается всё необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», — заметил Путин.

Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Собянин, являющийся действующим мэром Москвы, победил на выборах во всех районах города, не проиграв ни на одном из участков.

Всего он набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, занявший второе место, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11% голосов.

13 сентября Московская городская избирательная комиссия (МГИК) официально зарегистрировала Собянина мэром столицы.

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