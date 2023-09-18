ВС РФ нанесли удар по местам хранения Украиной ракет Storm Shadow

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow. Об этом заявили 18 сентября в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — указали там.

Как отметил Telegram-канал Mash, цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

Кроме того, в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные уничтожили склад боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.

Там добавили, что потери противника на донецком направлении за сутки составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были также поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-30.

Ранее этим же днем сообщалось, что российские артиллеристы нанесли значительный ущерб ВСУ на территории ДНР. Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага была уничтожена в районе Новополя. Также был уничтожен пикап с националистами в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном.

Накануне служащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации подразделений и ликвидировали две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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