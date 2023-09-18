Четверо детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Иваново

Четверо детей госпитализированы после пожара в квартире одного из жилых домов в Иваново, сообщает прокуратура региона 18 сентября.

Утром в одной из квартир, где находились четверо малолетних детей, произошло возгорание. У одного из несовершеннолетних зафиксированы ожоги тела. Все дети были доставлены в медицинские учреждения.

Пожар уже ликвидирован, ведомство проведет проверку, ход и результат которой взял на личный контроль областной прокурор.

Ночью 18 сентября произошел пожар в аварийном доме в городе Ноябрьск. Двое детей и один взрослый погибли. К моменту, когда экстренные службы прибыли на место вызова, огонь охватил всю кровлю.