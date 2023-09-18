В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Кадыровым

Никаких встреч президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 18 сентября.

Отвечая на вопрос о том, был ли Кадыров 17 сентября в Москве Песков сказал, что не располагает такой информацией.

Также представителю Кремля задали вопрос о состоянии здоровья Кадырова.

«Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать», — добавил Песков.

Информация о якобы тяжелой болезни главы Чечни активно распространяется в различных Telegram-каналах в последнее время. Накануне сам Кадыров опубликовал видео со своей прогулки, заверив таким образом, что с ним всё в порядке.

Ранее, 2 июля, Кадыров в прямом эфире в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) также опровергал слухи о своей болезни.

Последний раз Путин с Кадыровым встречались 28 июня.