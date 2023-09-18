Житель Брянска отдал мошенникам 390 тыс. рублей

Полиция в Брянске проводит проверку по факту кибермошенничества в отношении 33-летнего жителя Володарского района. Мужчина лишился 390 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, с ним связался незнакомец, который представился сотрудником крупном организации. Он убедил брянца «инвестировать» средства в высокодоходный проект. Мужчина перечислил средства на посторонний счет. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Не дождавшись прибыли, брянец вновь попытался связаться с прежним собеседником, но телефон оказался недоступен. Тогда мужчина обратился в полицию.

В Магадане после общения с мошенниками супружеская пара лишилась больше 5 млн рублей. Потерпевшие рассчитывали получить доход от «инвестиций». Они переводили на посторонние счета личные сбережения и кредитные средства.