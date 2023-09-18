Назван топ-районов для покупки «семейных» квартир в Москве

В Москве больше всего квартир семейного формата в новостройках продаются в пяти районах. К таким лотам относится двухкомнатное или трехкомнатное жилье, в котором есть гостиная от 14 кв. м и две спальни. Об этом рассказали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» 18 сентября.

По данным компании, в реализации на первичном рынке старой Москвы в комфорт-классе находится 6,7 тыс. двухкомнатных квартир и «евротрешек» со средней площадью 58 кв. м.

Первое место по числу такой выставленной на продажу недвижимости занимает район Люблино с долей 7,4%. Далее следуют Очаково-Матвеевское (6,2%), Ховрино (5,0%), Рязанский (4,4%). На Западное Дегунино и Нагатино-Садовники приходится доля по 4,1%. Также лидерами с долей от 3,3 до 3,7% являются районы Метрогородок, Гольяново, Покровское-Стрешнево и Южное Бутово.

На долю квартир доступного семейного формата, площадь которых составляет от 48 до 63 кв. м, приходится 20,7% спроса, добавили специалисты.

По информации экспертов, средняя стоимость квадратного метра двухкомнатных квартир и евротрешек составляет 286,2 тыс. рублей (выросла на 4,2% за год), а средняя цена лота — 16,6 млн рублей. Самая дешевая «семейная» квартира стоит 8 млн рублей в Косино-Ухтомском районе, рассказали аналитики.

Ранее, 14 сентября, в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу года увеличатся до 8%. На это могут повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центробанком ключевой ставки, объяснили эксперты.