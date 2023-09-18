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Площадки для сбора старых шин появились в Тверской области

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Площадки для сбора старых шин будут создавать на территории Тверской области. Первые сетки уже установили в Московском, Центральном и Заволжском районах Твери.

По данным издания «Тверские ведомости», по мере накопления шины будут направлять на утизилацию. На текущий момент старые покрышки можно оставлять на специализированных площадках на улицах Резинстроя, Паши Савельевой, Фрунзе, Хрустальной, а также в Зеленом проезде и на улице Головинский Вал. Кроме того, власти обявили о намерениях установить площадку в поселке Химинститут.

В Тверской области развивают системы раздельного сбора мусора, часть работ проходит за счет средств нацпроекта «Экология». В девяти муниципалитетах установили больше 3 тыс. синих контейнеров. В Ржевском и Калининском округах появились сортировочные линии ТКО.

В 2024 году в России ликвидируют 88 опасных экологических объектов в рамках проекта «Чистая страна». Это позволит улучшить экологическую обстановку для 7 млн человек.

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