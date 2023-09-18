Экстремалы из Индии на внедорожниках отправились на Колыму

Группа экстремалов приняла участие в экспедиции Мумбаи — Магадан. За 75 суток путешественники планируют добраться из Индии до Колымы.

В начале августа туристы выехали на пяти внедорожниках и к настоящему моменту добрались до Бурятии, сообщает пресс-служба регионального минтуризма. Они преодолели 13 тыс. км через Катманду, Лхасу, Пекин и Улан-Батор. Впереди долгий путь до Магадана через полюс холода Оймякон.

Как отмечает ИА MagadanMedia, это первая в истории страны сухопутная экспедиция в Сибирь на автомобилях полностью индийского производства.