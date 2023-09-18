Две современные детские площадки установили в Кисловодске

Две современные спортивно-игровые площадки установили в поселках Аликоновка и Новокисловодском Ставропольского края. Они соответствуют новым стандартам комфорта для отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба мэрии Кисловодстка.

На площадках имеются антивандальные тренажеры и качели. Также они оборудованы автономным освещением и резиновым покрытием. Их установили в рамках программы поддержки местных инициатив.

«Если хотите, чтобы следующую площадку обустроили возле вашего дома, выходите с инициативами. Мы готовы реагировать на ваши просьбы и предложения», — сказал мэр города-курорта Евгений Моисеев, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

По словам градоначальника, в ближайшее время в городе появятся еще три новые площадки. Работы уже идут.