Вакцинация детей против гриппа стартовала в Ульяновске

В детские поликлиники Ульяновска поступила вакцина против гриппа. Прививочная кампания продлится до ноября.

Врачи отмечают, что вакцинировать можно детей с шести месяцев. Иммунизация позволяет уменьшить риск заболевания, а также сократить риски развития осложнений. Привить ребенка можно в детской поликлинике, а также в учебном заведении. Об этом пишет Ulpravda.ru.

«Деткам вакцинация очень нужна, особенно важно обратить внимание на вакцинацию деток с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы. Противопоказаний к вакцинации практически нет», — комментирует заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 5 Светлана Абулеева.

В поликлиники Правобережья поступило больше 20 тыс. доз вакцины.

Инфекционисты рекомендуют гражданам поставить прививку от гриппа в сентябре для формирования иммунитета до начала сезона заболеваемости. Период эпидемической вспышки начинается в октябре.