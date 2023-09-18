Последствия разрушения виадука во Владивостоке попали на видео

На месте разрушенного пешеходного перехода во Владивостоке стали разбирать завалы. Видео с место происшествия 18 сентября опубликовали «Известия».

На кадры попала буксировка самосвала, протаранившего виадук поднятым кузовом. Его вытащили из-под упавших конструкций с помощью спецтехники.

Также видно, что от перехода остались только лестничные пролеты по краям шоссе. Основную часть сооружения убирают с дороги при помощи кранов.

Ранее в этот день в пригороде Владивостока самосвал сбил виадук, в результате чего он упал на проезжую часть. Из-за перекрытия трассы образовались пробки, проезд в сторону города был закрыт.