В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности в ночь на вторник

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области в ночь на вторник из-за заморозков. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 18 сентября.

«Очень низкая температура, заморозки от минус 2 до нуля градусов. Период предупреждения — с 01:00 19 сентября до 07:00 19 сентября», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день на территории столицы и Подмосковья до 16 часов 19 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров (4 класс), пишет РИАМО.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сентябрь продолжит радовать жителей столицы аномальным теплом. По словам синоптика, в эту субботу в Москве может быть побит рекорд 99-летней давности. Температура воздуха составит +25 градусов, сообщает телеканал «360».

15 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале следующей недели в Москве возможны небольшие дожди на фоне температуры +16…+18 градусов, однако с четверга в столицу придет вторая волна бабьего лета и воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Он отметил, что дожди в начале следующей недели будут слабыми, кратковременными и не восполнят дефицита осадков, сформировавшегося в Москве с начала сентября.