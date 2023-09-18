В Астраханской области за выходные задержали 33 пьяных водителя

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили 33 нетрезвых водителя. Им грозят штрафы на сумму 540 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что 11 автомобилистов привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде. 18 человек отказались от медицинского освидетельствования. Четыре человека попались на повторном нарушении. Им грозит уголовная ответственность, уточняет «Астрахань 24».

Всего в течение выходных к административной ответственности за различные нарушения привлекли 1,16 тыс. автомобилистов.

Аналогичные рейды проводятся в регионе регулярно. В конце августа за выходные инспекторы остановили девять автомобилистов, которых уже ранее лишали прав за пьяное вождение.