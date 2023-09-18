Пьяный мужчина на иномарке врезался в бассейн в Ачинске

Водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в здание бассейна в Ачинске. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло накануне вечером. пишет ИА KrasnoyarskMedia. Двигаясь по улице Мира, 45-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, в результате чего машина въехала в забор, а потом влетела в здание бассейна.

Мужчина получил травмы, ему оказали помощь на месте. Выяснилось, что он был пьян. Нарушителя лишат водительских прав на 1,5 года, также ему придется заплатить штраф.