В Минпроторге опровергли жалобы на проблемы с экспортом дронов из Китая

Минпромторг не получал обращений по поводу проблем с экспортом беспилотников и их комплектующих из Китая. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом беспилотных авиационных систем и комплектующих в Минпромторг России не поступали. При этом отметим, что ведомство обеспечивает максимальное содействие в рамках двусторонней работы, в том числе через поддержку Торгового представительства Российской Федерации в КНР», — сообщили в министерстве ТАСС.

В Минпромторге указали, что ситуация с ограничительными мерами Китая находится на контроле. Производителей дронов заранее предупредили о необходимости наращивания запасов до введения экспортного контроля.

Ранее, 1 августа, Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения. Отмечалось, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях.

23 июля стало известно, что Япония усилила контроль за вывозом оборудования для работы с чипами. Для отдельных категорий товаров предусмотрена более сложная процедура оформления, включающая в себя этап согласования поставки с министром экономики.

Власти КНР в свою очередь заявили, что данный шаг нанесет серьезный ущерб интересам китайских и японских компаний, а также нарушит структуру глобальной полупроводниковой промышленности, негативно повлияет на производственные и экспортные цепочки.