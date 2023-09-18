Мужчина погиб при пожаре в жилом деревенском доме в Псковской области

В Великолукском районе Псковской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел вечером в воскресенье, 17 сентября, в деревне Городище. На месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины 1950 года рождения.

Сам дом выгорел изнутри полностью. Предположительной причиной пожара в МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Обстоятельства устанавливаются.

В ночь на 18 ноября пожар произошел в аварийном жилом доме в Ноябрьске (ЯНАО). Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и двух детей. Возбуждено уголовное дело.