Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с вступлением в должность мэра Москвы. Торжественная церемония проходит в понедельник, 18 сентября.

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей», — сказал российский лидер.

По его словам, такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение инициатив, планов и, самое главное, результатов работы Собянина и его команды.

Путин также положительно оценил усилия властей Москвы по работе с гражданами в социальной сфере.

«Позитивные перемены активно идут во всей социальной сфере. Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев — защитников России», — указал президент.

Глава государства добавил, что в настоящее время в столице последовательно создается прогрессивная комфортная среда, делается всё необходимое для работы, инноваций, творчества и досуга ее жителей и гостей.

«И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — сказал российский лидер.

Выборы мэра проходили в столице в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. 11 сентября стало известно, что действующий градоначальник Собянин победил на выборах во всех районах города, не проиграв ни на одном из участков. Всего он набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), набрал 8,11% голосов и занял второе место. Всего в выборах мэра Москвы приняло участие почти 3,3 млн человек.

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах и отметил, что активность, которую они проявили во время голосования в 2023 году, стала самой большой.