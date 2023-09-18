Якутский бродяга украл детскую коляску для перевозки своих вещей

В Якутии мужчина без определенного места жительства украл детскую коляску из магазина, чтобы перевозить в ней свои вещи. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального МВД в понедельник, 18 сентября.

Заявление о похищении поступило в дежурную часть от жительницы Якутска. Женщина пришла в магазин вместе с маленьким ребенком и оставила коляску у крыльца. В какой-то момент злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей, украл коляску и скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 45-летний бездомный. Он украл коляску, чтобы перевозить на ней свои вещи, продукты и пакеты.

Похищенное изъято, пишет ИА YakutiaMedia. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.