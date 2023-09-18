Снег и ливни спрогнозировали в Коми из-за действия циклонов

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Республике Коми в течение рабочей недели. В отдельных районах возможны заморозки и снег.

Согласно прогнозам, регион окажется во власти активных атлантических циклонов. С 18 по 22 сентября в северных и центральных районах республики пройдут ливни. На Крайнем Севере ожидаются снегопады, пишет ИА FlashNord.

Температура воздуха в дневные часы будет составлять до +15 градусов. На северо-востоке Коми вероятны ночные заморозки до –2 градусов.

Летнюю погоду на этой неделе ожидают в Центральной России. Температура воздуха поднимется до +25 градусов и превысит климатическую норму на 5–6 градусов.