Песков прокомментировал возможность введения масочного режима в Кремле

Масочный режим в Кремле пока не вводят. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 18 сентября.

«Нет, в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно же, сезонность определенная есть, возможен сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировок специалистов», — сказал Песков.

Также он прокомментировал прививочную кампанию, отметив, что каждый сотрудник Кремля имеет возможность поставить вакцину, но централизованно это никогда не проводилось.

При этом Песков не смог уточнить, вакцинировался ли уже президент России Владимир Путин, но отметил, что сам еще не сделал прививку.

16 сентября стало известно, что из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями в Доме правительства России введут масочный режим. Временные ограничения начали действовать с 18-го числа.

Как рассказала «Известиям» 11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова, подъем заболеваемости гриппом в России ожидается средней интенсивности ближе к концу года. При этом рост острых респираторных вирусных инфекций, по ее словам, пока не выраженный.