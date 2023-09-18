События недели в фотографиях: подвиг экипажа Airbus A320, наводнение в Ливии, визит Ким Чен Ына

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. На борту находились 167 человек, пострадавших нет. Другие значимые события минувших дней — в фотогалерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Nova Wahyudi
В Индонезии продолжаются лесные пожары, дым от которых накрыл большую часть Юго-Восточной Азии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию и провел переговоры с Владимиром Путиным
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Корабль «Союз МС-24» с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом НАСА Лорел О'Хара на борту успешно стартовал к МКС с космодрома Байконур
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Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
В Ливии в результате наводнения погибло свыше 11 тыс. человек, более 10 тыс. остаются пропавшими без вести
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Землетрясение в Марокко повредило или уничтожило 50 тыс. домов, погибло около 3 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
В Санкт-Петербурге прошел ежегодный благотворительный костюмированный парад такс
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
На острове Лампедуза в Италии объявлен режим ЧС после прибытия свыше 6 тыс. мигрантов за два дня. Начались беспорядки
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Фото: REUTERS/Henry Romero
В Мексике объявили о найденных останках пришельца, однако ученые опровергли «сенсацию»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
Почти 38 тыс. человек приняли участие в Московском марафоне
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