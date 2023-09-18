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Жители нескольких поселков Феодосии останутся без воды на два дня

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Фото: Global Look Press/Server Amzayev
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Несколько населенных пунктов городского округа Феодосия останутся без водоснабжения на двое суток. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на информацию ГУП «Вода Крыма».

Отключение запланировано на утро вторника, 19 сентября. Водоснабжение будет ограничено для поселков городского типа Коктебель, Курортное, Щебетовка, Орджоникидзе, сел Наниково, Южное, Подгорное, а также нескольких улиц села Насыпное. Такие меры принимаются в связи с аварийно-восстановительными работами.

На время отключения предприятие обеспечит подвоз питьевой воды автоцистернами. Местным жителям рекомендовано создать запас воды дома.

Водоснабжение будет восстановлено утром 21 сентября.

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