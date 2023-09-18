Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут высокие потери в боях с российскими войсками, в отдельных подразделениях украинские националисты теряют около 80–90% личного состава. Об этом сообщает MWM, ссылаясь на офицеров украинской армии.

«Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные убиты, ранены или инвалиды», — отметил старший офицер призывной службы Полтавской области Украины подполковник Виталий Бережной.

Согласно официальным данным, население Украины превышает 40 млн человек, мобилизация затронула мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, значительная численность населения является призывной.

Ранее, 12 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что результатов контрнаступления Украины нет, но есть потери в 71,5 тыс. человек.

До этого, 8 сентября, депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли опровергла высказывание руководителя Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об успехах Украины в ходе боевых действий. Она раскрыла точное число людских потерь в ходе конфликта, эта цифра составляет более полумиллиона человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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