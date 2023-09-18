Купальный сезон завершился на Комсомольском пруду в Ставрополе

На Комсомольском пруду в Ставрополе завершился купальный сезон. В 2023 году в честь Дня города и края он длился с 1 июня по 17 сентября.

По данным нейронного детектора, который внедрен в камеры видеонаблюдения на входы на пляж, на водоеме отдохнули более 1 млн человек. Как рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко, на самом деле число посетителей может быть гораздо больше.

В этом году инфраструктуру пруда обновили, пишет ИА StavropolMedia. Входную группу украсили клумбой с несколькими тысячами цветов. Посетители пляжа могли арендовать детское мобильное оборудование и плавсредства для активного отдыха. Также было организовано более сотни мероприятий, а по будням с детьми работали аниматоры.