Двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже в Калужской области

Следственный комитет проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна в Малоярославце (Калужская область). Малыш госпитализирован.

Инцидент произошел 17 сентября. По данным газеты «Весть», мама ребенка отвлеклась на трубку домофона. В этот момент ребенок забрался на подоконник и упал с высоты пятого этажа.

Медики скорой помощи прибыли на место спустя семь минут. Малыш доставлен в больницу. В министерстве здравоохранения уточнили, что ребенок получил травмы, соответствующие вреду здоровью средней тяжести.

В Новосибирске на прошлой неделе из окна квартиры на восьмом этаже выпал семилетний мальчик. Он находился дома без присмотра взрослых. Пострадавший госпитализирован.