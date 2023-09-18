Ребенку отрубили дверью фалангу пальцев в детском саду в Приамурье

Прокуратура Михайловского района нашла виновных в несчастным случае в детском саду, когда ребенку дверью отрубили фалангу пальцев. Пострадавшему могут выплатить компенсацию в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры в понедельник, 18 сентября.

Инцидент произошел 6 сентября в поярковском детском саду «Колосок». Травматическая ампутация фаланги пальца малолетнего произошла при закрытии двери, пишет ИА PriamurMedia.

По мнению прокуратуры, в нарушение требований закона и должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение детей в детском саду. Она оставила воспитанников без присмотра, что повлекло за собой причинение вреда здоровью ребенка.

Помощник воспитателя в этот день находилась в отпуске за свой счет, отмечает Амурская служба новостей. Несмотря на необходимость ее обязательного присутствия, заведующая детского учреждения не приняла меры к замещению работника.

Также надзорное ведомство установило, что двери лестничных клеток дошкольного образовательного учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания.

Для устранения нарушения прокуратура внесла представление. Также районный прокурор направил в Михайловский районный суд исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с детского сада 1 млн рублей моральной компенсации. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.