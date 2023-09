Задорно подраться или вырастить волшебную тыкву: во что играть в сентябре

Одна из самых ожидаемых космических RPG года, переосмысление истории Пиноккио, новый безумный патигейм и многое другое — в сентябре любителям игр скучать точно не придется. Обзор самых интересных релизов месяца — в материале «Известий».

Starfield

Жанр: RPG

На чем играть: PC, Xbox X/S

Дата выхода: уже вышел

Фото: Bethesda Game Studios

Долгожданная «оригинальная» игра от студии Bethesda, впервые за долгое время выпустившей RPG в авторском сеттинге, получилась неоднозначной. Кто-то часами пропадает на звездных тропинках далеких планет, кто-то ругает Тодда Говарда за раздутые обещания, лень и вторичность. Истина, как водится, где-то посередине: чтобы понять, нравится ли Starfield, придется его попробовать. Из однозначных плюсов: действительно огромный, детализированный, хоть и не всегда интерактивный мир и прокачанный редактор персонажа (свой аватар можно создать практически с портретной точностью), а также продуманный конструктор космических кораблей, неплохо прописанные сюжетные линии и очень много побочных квестов.

Fae Farm

Жанр: ферма, симулятор жизни

На чем играть: PC, Nintendo Switch

Дата выхода: уже вышел

Повторить успех фермы Stardew Valley регулярно пытаются многие симуляторы жизни — но чаще всего в их формулах чего-то не хватает. То контента маловато, то однообразные механики, то не дотягивает графика. Однако у Fae Farm, похоже, со всеми компонентами полный порядок. Игрокам предлагается начать новую жизнь на таинственном острове Азория, наполненном дикой магией. Как водится в хорошем симуляторе, можно занять себя множеством дел: обустраивать быт на ферме, выращивать урожай и домашних животных, исследовать волшебный мир острова, разрабатывать шахты, мастерить орудия труда, предметы и оружие, добывать артефакты или рыбачить. Азории пригодится помощь игрока — остров терзают монстры и катаклизмы. Также доступна основная сюжетная линия и несколько персонажей, с которыми можно выстраивать отношения. В Fae Farm можно поиграть в синглплеере или в кооперативе, с четырьмя друзьями в режиме онлайн.

The Crew: Motorfest

Жанр: ферма, симулятор жизни

На чем играть: PC, Xbox One, Xbox X/S, PS 4,5

Дата выхода: уже вышел

Студия Ubisoft выпустила новую часть гоночного проекта в открытом мире The Crew — серии, которую называют преемницей Forza: the Horizon и GTA. Несмотря на то что Motorfest действительно частично позаимствовал подход у Forza, со времен предыдущих игр The Crew разработчики провели масштабную работу над ошибками. В новом релизе они подтянули графику, появилась абсолютно новая физика автомобилей. Действие новой части разворачивается в живописных красотах Гавайев.

Lies Of P

Жанр: соулслайк

На чем играть: PC, Xbox One, Xbox X/S, PS 4,5

Дата выхода: 18 сентября

Фото: Round 8 Studio

Удивительно, но, судя по отзывам от предзаказавших Lies Of P и получивших ранний доступ, именно этой игре удалось приблизиться к высоким стандартам, заданным Хидетака Миядзаки — разработчиком и одним из главных авторов Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring. Сюжет Lies Of P деконструирует знаменитую сказку о Пиноккио и превращает ее в брутальную и мрачную историю. Малоизвестная студия Neowiz не стала изобретать велосипед и позаимствовала многое от механик, эстетики и геймдизайна у мира Bloodborne, но сделала это с умом, стилем и вкусом. В игре сильная боевая система, много интересного оружия и нескучных боссов, а также интригующий сюжет.

Mortal Kombat 1

Жанр: файтинг

На чем играть: PC, Xbox X/S, PS 5, Nintendo Switch

Дата выхода: 19 сентября

Культовая «Смертельная битва» — на самом деле бессмертная. Разработчики раз за разом перезапускают серию, а игрокам это ничуть не надоедает. Ребут с говорящим названием «Mortal Kombat 1» представит всеми любимых бойцов в обновленных образах и предложит новые конфликты. История будет фокусироваться на Лю Кане, а в качестве камео в игре появятся знаменитые персонажи различных медиафраншиз — например, Хоумлендер из сериала «Пацаны». Также в игре появится нововведение, режим «Вторжение», который позволит игрокам проходить «боевые пазлы»: исследовать локации с камерой с видом «сверху», искать ключи, награды и предметы для прокачки и, конечно, участвовать в битвах.

Witchfire

Жанр: шутер

На чем играть: PC

Дата выхода: 20 сентября

Долгострой от авторов хоррора The Vanishing of Ethan Carter выйдет в ранний доступ 20 сентября — в качестве эксклюзива для Epic Games. За семь долгих лет в производстве игра эволюционировала в roguelite-шутер от первого лица в мире мрачного фэнтези. Разработчики обещают условно открытый мир: игрок сможет сам решить, в какой последовательности изучать тот или иной уровень. Создатели держат сюжет Witchfire в секрете: известно, что сценарий игры вдохновлен одновременно серией Souls и произведениями Толкиена и Хемингуэя, он будет рассказывать об охотнике на нечисть и ведьм.

Party Animals

Жанр: игра для вечеринок, кооперативный файтинг

На чем играть: PC, Xbox X/S, PS 5

Дата выхода: 20 сентября

Фото: Recreate Games

Время для умилительного ультранасилия! Играми с «поломанной» физикой, в которых нужно драться с другими игроками в уморительных онлайн-боях, никого не удивишь: уже есть Fall Guys, Gang Beasts, Rubber Bandits. Однако Party Animals отличается от своих собратьев тем, что многие игроки ждут ее уже четыре года. Дело в невероятно обаятельных персонажах и контрастах — играть нужно за милых зверят, которые жестоко бьют друг другу морды . В игре множество арен с разными условиями, а помимо классического режима битвы на выживание будет возможность освоить командные мини-игры: доставку на скорость, футбол, баскетбол, хоккей и другие.

Payday 3

Жанр: шутер

На чем играть: PC, Xbox X/S, PS 5

Дата выхода: 21 сентября