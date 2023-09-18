В Австралии три человека госпитализированы из-за поножовщины в университете

Три человека пострадали в ходе поножовщины в Австралийском национальном университете в Канберре в понедельник, 18 сентября.

Пострадавших госпитализировали. Один человек задержан, уточняет телеканал ABC

Студентам и преподавателям учреждения ничего не угрожает, им направлены уведомления об инциденте по электронной почте. При этом их призвали держаться подальше от стадиона Fellows Oval.

29 июля в Санкт-Петербурге три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Конфликт произошел между двумя группами людей на проспекте Культуры. Во дворе одного из домов местные жители обнаружили трех мужчин с ножевыми ранениями.