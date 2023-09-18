Адвокат Шапиро потребовал возбудить дело о дискредитации ВС РФ

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела о попытке разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

В беседе с «РИА Новости» 18 сентября Шапиро уточнил, что поводом для подачи заявления стали публикации в соцсетях аудиосообщений о том, что внутри спецназа «Ахмат» якобы существует межнациональный конфликт.

По мнению адвоката, данные вбросы могут быть квалифицированы как публичные действия, направленные на дискредитацию армии России (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Шапиро заявил, что аудиосообщения сфабрикованы теми, кто «фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях».

Сам Алаудинов подчеркнул, что все бойцы его подразделения равны вне зависимости от национальной принадлежности.

«Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты, и все другие национальности», — отметил он.