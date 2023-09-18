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Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Одержавший победу на выборах Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония проходит 18 сентября в концертном зале «Зарядье».

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», — зачитал присягу Собянин.

Затем председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила ему удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

Собянин, со своей стороны, выразил слова благодарности всем горожанам.

«Спасибо огромное москвичам за высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании. Вне всякого сомнения, это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе», — отметил градоначальник.

Президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность и отметил, что под его руководством московским властям удалось совершить настоящий прорыв в модернизации транспортной системы столицы.

«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается всё необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», — заметил Путин.

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Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. Собянин, являющийся действующим мэром Москвы, победил на выборах во всех районах города, не проиграв ни на одном из участков.

Всего он набрал 76,39% голосов. Его ближайший конкурент, занявший второе место, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) набрал 8,11% голосов.

13 сентября Московская городская избирательная комиссия (МГИК) официально зарегистрировала Собянина мэром столицы.

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