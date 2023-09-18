Контролер за бухгалтерией отдал мошенникам 2,4 млн рублей в Самаре

Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении контролера за качеством бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Самаре. Мужчина отдал злоумышленникам 2,4 млн рублей.

По словам 38-летнего мужчины, первый звонок поступил ему в выходной день. Собеседник представился менеджером банка и предложил обсудить условия выдачи нового кредита для приобретения оборудования. Самарец попросил перезвонить в будний день, но звонивший настаивал, что он может предложить наиболее выгодную ставку только в текущий момент. Потерпевший прервал разговор.

В будний день мужчина решил вернуться к планированию бюджета на покупку оборудования и стал самостоятельно искать предложения. На одном из сайтов он увидел гибкие условия кредитования и позвонил по указанному номеру. Спустя некоторое время ему позвонил «сотрудник службы безопасности» и заявил, что произошла утечка персональных данных самарца. Для защиты средств мужчина согласился перевести деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщает НИА «Самара».

После перевода собеседник предложил за отдельную плату помочь в оформлении кредита для организации. Тогда потерпевший понял, что общается с мошенником. Возбуждено уголовное дело.

В Магадане супруги лишились из-за кибермошенников больше 5 млн рублей. Потерпевшие нашли в интернете предложение дополнительного заработка за счет инвестиций и перечисляли деньги на посторонние счета.