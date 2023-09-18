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Белый дом: на неделе Байден поднимет вопрос об изменениях архитектуры СБ ООН

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Американский президент Джо Байден на текущей неделе планирует поднять вопрос об изменениях в Совете Безопасности ООН. Об этом рассказал в воскресенье, 17 сентября, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби газете The Daily Telegraph.

«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе. Мы предельно ясны в том, что наступил момент, когда нужно оценить архитектуру Совета Безопасности ООН», — сообщил Кирби.

По словам координатора, Совбез должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим» с точки зрения правительства США. В этом контексте Кирби отметил также, что администрация Байдена может поддержать решение о включении в Совбез большего количества участников.

«Президент США хочет добавить в состав страны, включая Германию и Японию, чтобы ослабить влияние Китая и России», — добавляется в материале.

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Ранее, в конце августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что о постоянном членстве Германии и Японии в Совбезе ООН не может быть и речи. Он указал на то, что это невозможно, когда больше трети нынешнего состава — это страны «золотого миллиарда». При этом остальные 8 млрд, по словам Лаврова, в совете недопредставлены. Министр заявил, что ни Германия, ни Япония как «послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны», не добавят ничего нового в дискуссии в Совбезе.

При этом он напомнил, что российская сторона давно отмечала необходимость реформы ООН. Лавров отметил, что многое было сделано за последние 15 лет, это «способствует тому, что организация адаптируется к развитию мира, науки, технологий».

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными амбиции Германии и Японии по членству в Совбезе ООН. Она подчеркнула, что Москва выступает за то, чтобы придать СБ ООН «более репрезентативный характер» за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые справедливо имеют право претендовать на более значимую роль в глобальных делах. При этом РФ в этом вопросе выделяет Индию и Бразилию.

Совбез ООН является одним из пяти главных органов организации. В числе его постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. При этом на два года выбираются 10 непостоянных членов.

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