Пострадавшая из-за упавшего баннера якутянка находится в реанимации

Пенсионерка, пострадавшая в результате падения баннера в Якутске, находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщает пресс-служба Восточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел днем 16 сентября на прилегающей территории Якутского речпорта, пишет ИА SakhaNews. На женщину 1965 года рождения рухнул баннер.

В настоящий момент проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Криминалисты и следовали осмотрели место происшествия, отмечает ИА YakutiaMedia. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.