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WSJ написала о поисках Украиной средств для продолжения конфликта

WSJ: Украина собралась запустить продажу военных облигаций в Европе
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украина планирует использовать в качестве одного из вариантов наращивания расходов на боевые действия запуск военных облигаций для частных лиц за рубежом, в том числе в Европе. Об этом 18 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

В частности, на этой неделе дистанционную продажу ценных бумаг вместе с правительством Украины планирует запустить Investment Capital Ukraine (ICU). При этом газета отмечает, что это вряд ли существенно изменит ситуацию.

Украина хочет повысить оборонный бюджет с $30 млрд до $40 млрд в этом году и до $45 млрд — в 2024-м. По словам руководителя отдела макроэкономических исследований ICU Виталия Ваврищука, правительству нужно закрыть дыры в бюджете, чтобы дальше финансировать военные действия.

Киев также наращивает внутренний рынок облигаций. В частности, в 2023 году там были размещены ценные бумаги на $10 млрд. Отмечается, что в начале боевых действий за их покупку отвечал Центробанк, но к этому моменту в этом процессе активно участвует частный сектор.

Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина
И какие возможности противовоздушной обороны они дают Киеву

Ранее, 15 сентября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины утвердило проект госбюджета на 2024 год, в котором значительно увеличены расходы на военную сферу. В частности, Киев собирается потратить 1 трлн 685 млрд гривен (более 4 трлн рублей). Это на 113 млрд гривен (более 295 млрд рублей) больше, чем в 2022 году. На социальную сферу, образование и медицину украинские власти в общей сложности направят только 850 млрд гривен (более 2,2 трлн рублей).

Позднее, 17 сентября, Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны сообщило, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом Канада присоединяется к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. Минобороны Канады указало, что с начала 2022 года Оттава направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из которых более 1,8 млн пойдет на военную поддержку. При этом 5 июля 2022 года украинское издание LIGA.net сообщило, что минфин Украины выручил минимальную сумму по итогам аукциона военных облигаций за всю историю таких мероприятий.

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