Украина за время своего контрнаступления потеряла значительное количество людей, при этом не смогла существенно улучшить положение на фронте. На эту тему высказался в своей соцсети X (бывш. Twitter) американский миллиардер Илон Маск.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — заявил он, отвечая на пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении украинской армии.

Сакс со свой стороны еще с начала лета начал критиковать наступление ВСУ. Он обращал внимание на то, что они не достигли ни одной поставленной цели. Предприниматель разместил карту с подписью о том, что на ней практически невозможно рассмотреть успехи украинской армии, потому что они настолько незначительны. Именно на этот пост ответил Маск.

На Западе уже неоднократно признавали, что ВСУ не смогли добиться успеха в ходе контрнаступления. В частности, накануне председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли отметил, что даже при самом благоприятном раскладе контрнаступление Вооруженных сил Украины не поможет Киеву достичь всех целей.

Президент России Владимир Путин в свою очередь 4 сентября заявлял, что контрнаступление Украины — это провал.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня, до сих пор украинские военные пытаются улучшить положение на фронте. Однако министр обороны России Сергей Шойгу еще 3 июля заявил, что противник не достиг целей ни на одном из направлений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.