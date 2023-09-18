ФАС возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранс» из-за высоких тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Нижегородэлектротранс», сообщили «Известиям» в службе 18 сентября.

В апреле 2022 года ФАС признала администрацию города Нижнего Новгорода нарушившей антимонопольное законодательство. Городские власти установили экономически необоснованные тарифы на услугу по предоставлению доступа к инфраструктуре в размере 399 рублей в месяц с НДС. Указанные услуги оказывают муниципальные предприятия города — МП «Инженерные сети» и МП «Нижегородэлектротранс». Служба предписала администрации установить экономически обоснованные тарифы на их услуги.

«Тарифы, предоставляемые МП «Инженерные сети», были снижены до 80 рублей в месяц. Однако нижегородская администрация уклонилась от исполнения предписания ФАС России в полном объеме. Второе муниципальное предприятие передали в ведение Нижегородской области со сменой наименования на ГП НО «Нижегородэлектротранс». В настоящее время организация продолжает применять прежний размер тарифа, признанный ведомством необоснованным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также уточнили, что обоснования размера такого тарифа предприятие в службу не предоставило.

В результате ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ГП НО «Нижегородэлектротранс». В случае установления вины предприятию грозит штраф.

Ранее, 30 августа, ФАС сообщила, что не допустила роста тарифов на водоотведение и водоснабжение в Омской области. Так, служба отказала омскому НПЗ «Газпромнефть» во включении в соответствующие тарифы затрат на дополнительные расходы.