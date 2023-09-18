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В Приморском крае обнаружили наркоплантацию во дворе дома

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Фото: ГУ МВД России по Приморскому краю
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Жителя города Артема Приморского края задержали за выращивание кустов конопли во дворе частного дома. Об этом 18 сентября сообщило УМВД России по Приморскому краю в Telegram.

«Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Артема при силовой поддержке отряда «Гром» задержан житель Артема, подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотик», — говорится в сообщении.

Во дворе дома на улице Белинского обнаружили 363 куста маньчжурской конопли. 43-летний житель дома заявил, что выращивал их для личного пользования.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).

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Ранее, 16 августа, полиция задержала группировку наркоторговцев, выращивавшую марихуану в квартирах Москвы. Наркопроизводители оборудовали их культивационными палатками с климатической системой очистки воздуха и автоматическим водоснабжением. В ходе обысков было изъято 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли, 1,4 кг фрагментов растений.

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