В Приморском крае обнаружили наркоплантацию во дворе дома

Жителя города Артема Приморского края задержали за выращивание кустов конопли во дворе частного дома. Об этом 18 сентября сообщило УМВД России по Приморскому краю в Telegram.

«Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Артема при силовой поддержке отряда «Гром» задержан житель Артема, подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотик», — говорится в сообщении.

Во дворе дома на улице Белинского обнаружили 363 куста маньчжурской конопли. 43-летний житель дома заявил, что выращивал их для личного пользования.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).

Ранее, 16 августа, полиция задержала группировку наркоторговцев, выращивавшую марихуану в квартирах Москвы. Наркопроизводители оборудовали их культивационными палатками с климатической системой очистки воздуха и автоматическим водоснабжением. В ходе обысков было изъято 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли, 1,4 кг фрагментов растений.