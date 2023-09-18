Один взрослый и два ребенка пострадали в ДТП в Сыктывкаре

Три человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении двух машин в Сыктывкаре. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла днем 17 сентября на Сысольском шоссе. По данным ИА «Комиинформ», 43-летний мужчина за рулем машины Toyota Corolla совершал левый поворот на разрешающий сигнал светофора. Водитель не предоставил преимущество автомобилю Kia Rio.

В результате столкновения иномарок 37-летняя пассажирка Toyota получила ушиб грудной клетки. У девочек 10 и 12 лет диагностировали тупые травмы живота. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.

16 сентября в Самаре водитель автомобиля Toyota Land Cruiser устроил массовое ДТП с участием шести автомобилей. По неустановленной причине он не выдержал дистанцию с движущимся впереди транспортом. Травмы получили три человека, в том числе один несовершеннолетний.