Пьяный житель Омска попал под поезд и выжил

В Омске на перегоне Омск — Московка мужчина попал под грузовой поезд. По факту случившегося омская транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН», инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября. Сотрудники омского линейного управления МВД РФ, которые прибыли на место, установили, что 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился рядом с ж/д путями.

Машинист грузового поезда заметил мужчину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил травмы, но выжил. Его госпитализировали.