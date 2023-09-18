Глава СКР проверит данные о сносе двух домов с историей в Ижевске

Глава СКР Александр Бастрыкин намерен проверить информацию о сносе двух исторических зданий в Ижевске.

Речь идет о двух домах на улице Красной — дома, принадлежавшего ранее торговцу Харину, и дома, которым ранее владел мастер оружейного завода Прозоров. Второе здание в 2003 году включили в реестр объектов культурного наследия, а в 2009 году исключили из него.

Как уточняет ИА «Сусанин», на кирпичной кладке зданий были найдены инициалы владельцев. Они находятся в ансамбле исторических кварталов старинной застройки у собора Александра Невского, памятника истории и архитектуры.

Сейчас проводится процессуальная проверка в СУ СКР по Удмуртии. Ее ход будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге памятником истории признали дом «Пяти ангелов», который уже начали сносить.