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СМИ сообщили о найденном дроне с минометной миной на побережье в Болгарии

BNR: на севере Черноморского побережья Болгарии упал дрон с минометной миной
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Беспилотник с закрепленной на нем минометной миной упал у села Тюленево на болгарском побережье Черного моря. Об этом 18 сентября сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

О найденном дроне 17 сентября сообщили в полицию местные жители. Территорию вокруг него оценили, из ближайшей гостиницы эвакуировали 30 туристов.

На место происшествия направлены саперы Военно-морских сил Болгарии. Они обнаружили 82-миллиметровую мину. На данный момент неизвестно, упал ли дрон с воздуха или его прибило к берегу морским течением.

Как уточняет Telegram-канал Mash, это может быть украинский дрон, который потерялся из-за сбившейся навигации.

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Ранее, 9 сентября, румынские власти идентифицировали на территории страны вблизи границы с Украиной новые фрагменты беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого получил подтверждение полной солидарности с Румынией.

До этого, 7 сентября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что у НАТО нет данных о том, что инцидент с беспилотником на границе Румынии мог быть атакой со стороны России. Накануне, 6 сентября, министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что около уезда Тулча были найдены обломки, вероятно, беспилотника. Он отметил, что их обнаружили на границе с Украиной.

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