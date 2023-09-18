Памятником истории признали дом «Пяти ангелов» в Оренбурге

В Оренбурге дом «Пяти ангелов» признали памятником истории и рекомендовали внести в категорию региональных памятников историко-культурного значения. Об этом сообщила начальник Государственной инспекции объектов культурного наследия Кристина Летяго.

В заключении экспертизы говорится, что время создания здания можно отнести к последней трети XIX века. Интерес для специалистов представляет главный фасад с фрагментами стеклянного боя и фарфора с маскаронами-ангелами. Предполагается, что объект будет называться «Дом, в котором в 1918 году жил первый оренбургский губернский комиссар народного просвещения К. А. Хакимов», пишет «Урал56.Ру».

В историческом доме в центре Оренбурга проживал выдающийся дипломат Карим Хакимов, первый посол в арабских странах, выступавший за дружбу России с Саудовской Аравией. О сносе дома рассказали общественники. Сейчас процесс сноса приостановлен.