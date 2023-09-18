Во Владивостоке самосвал снес виадук

В пригороде Владивостока самосвал сбил виадук, который в результате происшествия упал на проезжую трассу. Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября.

Telegram-канал Mash, ссылаясь на слова очевидцев, сообщает, что водитель грузовика забыл опустить кузов и снес переход рядом с остановкой «Весенняя», в результате конструкция оказалась полностью разбита.

Из-за перекрытия трассы образовались пробки (5–8 баллов в зависимости от способа объезда), в сторону города проезда нет.

Ранее, 28 июля, во Владивостоке в результате столкновения четырех машин, в том числе грузовика, пострадали два человека. Врачи назначили им амбулаторное лечение.