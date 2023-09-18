Дело возбудили после пожара в Ноябрьске и гибели в нем детей

Уголовное дело возбуждено после ночного пожара в Ноябрьске, в ЯНАО, в результате которого три человека погибли, в том числе двое детей. Дело возбудили по признакам преступления по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Халатность».

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР, следствие сейчас проводит мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Так, специалисты должны выяснить, из-за чего случился пожар и кто в этом виновен. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, во время которых эксперты определят причины гибели пострадавших.

Многоквартирный жилой дом загорелся в Ноябрьске в ночь на 18 сентября. После того как пламя было потушено, пожарные нашли тела женщины и двух детей.

Дом построили в 1989 году, его признали аварийным и должны были снести в 2028 году.